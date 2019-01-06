Белорусы победили на турнире по греко-римской борьбе в Минске

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда стала победителем международного турнира по греко-римской борьбе памяти тренеров Николая Ивашко и Олега Марковского, который состоялся во Дворце борьбы имени Александра Медведя в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования прошли в формате командных состязаний, в которых выступали юниоры в возрасте от 19 до 21 года. За медали боролись спортсмены из Беларуси, Украины, Швеции и Литвы. На высшую ступень пьедестала поднялись белорусские борцы, на второй строке итогового протокола спортсмены из Украины, третье место досталось гостям из Швеции. На четвертой позиции команда "Минского городского центра олимпийского резерва по борьбе имени трехкратного Олимпийского чемпиона А.В. Медведя", пятыми стали литовцы.

Николай Ивашко подготовил целую плеяду талантливых борцов, в том числе Александра Шишкова (чемпиона мира среди юниоров, бронзового призера чемпионата Европы среди юниоров) и Олега Марковского, ставшего заслуженным тренером БССР. Сам Олег Марковский долгое время работал начальником команды Беларуси по греко-римской борьбе, был главным тренером Спортивного комитета Вооруженных Сил Беларуси, его подопечные завоевывали медали на чемпионатах мира и Европы.

Соревнования памяти известных наставников традиционно проводятся в январе, поскольку именно в этом месяце были дни рождения обоих тренеров.-0-