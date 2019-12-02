Белорусы победили словаков на турнире по мини-футболу в Иране

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу победно стартовала на международном турнире в иранском Мешхеде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в своем первом матче подопечные Александра Савинцева обыграли команду Словакии со счетом 4:1. Словаки вышли вперед на пятой минуте игры, но это был их единственный успех. Потом белорусы полностью завладели преимуществом и забили по два гола в каждом тайме. В составе белорусской дружины отличились Руслан Лазюк, Антон Матвеенко, Артем Козел и Сергей Крыкун.

Завтра турнир завершится матчем сборных Беларуси и Ирана. В первый соревновательный день иранцы сыграли вничью со словаками - 5:5.

Турнирное положение: Беларусь - 3 очка (1 матч), Иран - 1 (1), Словакия - 1 (2).

Для сборной Беларуси эти состязания являются одним из этапов подготовки к элитному раунду отборочного турнира чемпионата мира. В начале 2020 года белорусы отправятся в Португалию, где их соперниками по группе А будут хозяева турнира, а также команды Италии и Финляндии.-0-