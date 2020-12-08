Белорусы победно стартовали в квалификации ЧЕ по мини-футболу

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу успешно стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Ришон-ле-Ционе подопечные Александра Савинцева в первом поединке 5-й квалификационной группы уверенно переиграли команду Израиля со счетом 3:0. В начале первой половины матча отличился Юрий Рабыко, а после перерыва Максим Евдокимов и Владислав Селюк еще дважды поразили ворота израильтян.

В 5-й группе также выступят сборные Венгрии и Казахстана, которые 9 декабря встретятся в Нур-Султане. Белорусы свой следующий поединок отборочного турнира европейского чемпионата Европы проведут 2 февраля 2021 года в гостях у венгров.

В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выйдут победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявшие вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 9 января по 6 февраля 2022 года.-0-