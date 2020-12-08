ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 8 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23:28 Премьер-министр Молдовы заболел коронавирусом В мире
22:59 Футболисты "Зенита" проиграли "Боруссии" на финише Лиги чемпионов Спорт
22:28 Белорусы победно стартовали в квалификации ЧЕ по мини-футболу Спорт
22:05 В мире за сутки зарегистрировали более 494 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
22:01 Черногорские гандболистки пробились во второй этап чемпионата Европы Спорт
21:52 Гандболисты минского СКА разгромили "Гомель" в чемпионате Беларуси Спорт
21:49 Деятельность террористической группы раскрыта в Беларуси Происшествия
21:35 Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завоевала титул "Возвращение года" Спорт
21:18 Более 300 студентов из Китая обучаются на англоязычных программах магистратуры в ГГУ им.Ф.Скорины Общество
20:50 Ученые рассказали о длительности симптомов COVID-19 В мире
20:42 В Гродненской и Гомельской областях значительно выросло число вымогательств через интернет Регионы
20:26 Объединение "Эндокринология и метаболизм" стало полноправным членом Всемирной федерации сердца Общество
20:20 Беларусь ограничивает поставки скота из региона Хорватии Экономика
20:07 Праздник красоты и грации - в Могилеве выбрали "Мини-леди" Регионы
19:40 Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Великобритании, Польши, Франции, Украины из-за птичьего гриппа Экономика
19:36 Генпрокуратура представила иностранным коллегам опыт борьбы с коррупцией при преодолении COVID-19 Общество
19:27 В Беларуси изменены правила перевозок грузов железнодорожным транспортом общего пользования Экономика
19:23 Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Беллы Масумян Президент
18:58 Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников В мире
18:55 Мнение: основными темами Всебелорусского народного собрания станут Конституция и экономика Регионы
18:39 Россиянку депортируют из Беларуси за размещение негативных комментариев о правоохранителях Происшествия
18:23 Акции "Буда-Кошелево-агросервис" проданы на аукционе за Br106,8 тыс. Регионы
18:15 В Клецком районе пьяный бесправник пытался уйти от преследования ГАИ Происшествия
18:13 Беларусь и Иран будут укреплять связи в культурной и образовательной сферах Политика
17:49 Утверждены даты международных стартов по пожарно-спасательному спорту в 2021 году Общество
17:47 Трое жителей Лиды пытались вытолкнуть мужчину из окна пятого этажа Происшествия
17:37 Умерла легенда белорусского театра Белла Масумян Культура
17:36 ЕЭК предлагает обсудить изменения в техрегламент о безопасности мебельной продукции Экономика
17:28 В Лунинце мужчина выпал с балкона четвертого этажа Происшествия
17:18 Прокурор Витебской области возбудил уголовное дело об угрозе акта терроризма Происшествия
Все новости
Все новости
Спорт
08 декабря 2020, 22:28

Белорусы победно стартовали в квалификации ЧЕ по мини-футболу

Фото из архива
Фото из архива

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу успешно стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Ришон-ле-Ционе  подопечные Александра Савинцева в первом поединке 5-й квалификационной группы уверенно переиграли команду Израиля со счетом 3:0. В начале первой половины матча отличился Юрий Рабыко, а после перерыва Максим Евдокимов и Владислав Селюк еще дважды поразили ворота израильтян. 

В 5-й группе также выступят сборные Венгрии и Казахстана, которые 9 декабря встретятся в Нур-Султане. Белорусы свой следующий поединок отборочного турнира европейского чемпионата Европы проведут 2 февраля 2021 года в гостях у венгров.

В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выйдут победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявшие вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 9 января по 6 февраля 2022 года.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мини-футбол чемпионат Европы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Футболисты "Зенита" проиграли "Боруссии" на финише Лиги чемпионов
Фото РИА Новости Черногорские гандболистки пробились во второй этап чемпионата Европы
Фото ska-minsk.by Гандболисты минского СКА разгромили "Гомель" в чемпионате Беларуси
Виктория Азаренко. Фото Getty Images Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завоевала титул "Возвращение года"
Фото МОК МОК уменьшил квоты для представителей академической гребли на Играх-2024
Фото НОК НОК: позицию МОК оцениваем как предвзятую и ангажированную
Главное
Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Что это значит?
"Будем надеяться, что вышли на плато" - Лукашенко посетил районную больницу в Столбцах
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1649 пациентов с COVID-19, выписаны 1444
На белорусские НПЗ в декабре поступит около 1,64 млн т российской нефти
Топ-новости
Все районные больницы в Беларуси будут в ближайшее время отремонтированы и дооснащены
Лукашенко прокомментировал решение МОК о введении санкций
Головченко и Мишустин обсудили наращивание сотрудничества в энергетике, транспорте и промышленности
Генпрокуратура представила иностранным коллегам опыт борьбы с коррупцией при преодолении COVID-19
Деятельность террористической группы раскрыта в Беларуси
Мнение: основными темами Всебелорусского народного собрания станут Конституция и экономика
Михневич сделал заявление в связи с актом вандализма в отношении здания посольства Беларуси в Брюсселе
Праздник красоты и грации - в Могилеве выбрали "Мини-леди"
В Беларуси изменены правила перевозок грузов железнодорожным транспортом общего пользования
В Минске возрастут требования к организации школьного питания
Объединение "Эндокринология и метаболизм" стало полноправным членом Всемирной федерации сердца
В Минске за 5 лет планируют отремонтировать 14 мостов
Прокурор Витебской области возбудил уголовное дело об угрозе акта терроризма
Экологическая обстановка в Беларуси в последние десятилетия улучшается - эксперт
Маркевич проведет прямую телефонную линию 12 декабря
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.