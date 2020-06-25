Белорусы привыкли к стабильности и спокойствию, этим нужно дорожить - Девятовский

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За долгие годы белорусы привыкли с тому, что у нас в стране все спокойно, общественный порядок воспринимается как само собой разумеющееся. Иностранные гости также очень высоко оценивают уровень безопасности в Беларуси. Это нужно ценить и сохранять. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

Он отметил, что стабильность и порядок - это основа всего созидательного движения, поступательного развития общества. А если ситуацию расшатать, спровоцировать какие-то беспорядки, о прогрессе не будет и речи. К сожалению, часто находятся силы, желающие разжечь конфликт, чтобы внести беспорядок и дестабилизировать обстановку.

"Возьмите, к примеру, социальные потрясения во Франции, протесты "желтых жилетов" или то, что сейчас творится в США, - ни к чему хорошему это не приведет, это тупиковый путь. Власть там очень жестко реагирует, полностью контролирует ситуацию и не дает расшатать свои страны. Через погромы, агрессию и провокации, далеко не всегда направленные на изменения к лучшему, невозможно движение вперед. Нарушается равновесие в обществе, приводящее к войнам, экономическому спаду и, к большому сожалению, по многом важным вопросам точке невозврата, - считает Вадим Девятовский. - К счастью, в Беларуси этого нет, у нас гораздо спокойнее, и все это благодаря усилиям руководства страны во главе с Президентом. Государство делает все возможное, чтобы развитие страны не замедлялось, сохраняя при этом самую важную для нас ценность - независимость". Глава БФЛА еще раз напомнил, что все гости, приезжающие в Беларусь, отмечают отсутствие проблем с безопасностью: здесь можно в любое время суток абсолютно спокойно ходить по улицам.

Что касается белорусских спортсменов, то они должны быть сосредоточены на подготовке к соревнованиям, чтобы показать свои лучшие результаты. И для этого в Беларуси созданы все необходимые условия. "Даже в нынешний коронавирусный период наши атлеты имеют все возможности для поддержания формы в отличие от коллег из других стран. Спортивные базы открыты для тренировок, спортсменам никто из посторонних не мешает выполнять свои тренировочные планы", - отметил Вадим Девятовский. Сейчас самое главное - подготовка к Олимпийским играм. Так, легкоатлеты уже сегодня возобновляют соревновательный сезон. Все мысли о том, чтобы хорошо подготовиться к главному старту и успешно выступить через год в Токио.-0-