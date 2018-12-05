Белорусы проиграли в матчах квалификации командного чемпионата Европы по настольному теннису

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Беларуси потерпели поражения в заключительных матчах квалификации командного чемпионата Европы-2019 по настольному теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мужском турнире белорусы, выступавшие в Братиславе без лидера команды Владимира Самсонова, проиграли словакам со счетом 1:3. Единственный балл для белорусской команды добыл Александр Ханин. Кроме него в составе играли Вадим Ярошенко и Глеб Шамрук. Несмотря на это поражение, сборная Беларуси вышла в финальную стадию континентального первенства. До этого белорусы обыграли словаков в Минске с результатом 3:2, а также дважды взяли верх над соперниками из Украины - 3:0 (в гостях) и 3:1 (дома). Итоговое положение в отборочной группе А5: Беларусь - 7 очков, Словакия - 6, Украина - 5.

Женская команда Беларуси, как и мужская, досрочно обеспечившая себе путевку в финальную часть, уступила в гостях сборной Швеции - 0:3. В отсутствие лидера Виктории Павлович свои поединки проиграли Екатерина Боровок, Дарья Триголос и Алина Никитченко. В первом круге отборочного турнира белоруски проиграли шведкам дома 0:3 и были сильнее россиянок - 3:0 (в гостях) и 3:2 (дома). Итоговое положение в группе А3: Швеция - 7, Беларусь - 6, Россия - 5. В финальную часть напрямую выходят по две лучшие команды из предварительных групп.

Финальный этап командного континентального первенства пройдет 3-8 сентября 2019 года во французском Нанте.-0-