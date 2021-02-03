Белорусы уступили венграм в квалификации чемпионата Европы по мини-футболу

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу потерпела первое поражение в квалификации чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке второго тура 5-й квалификационной группы белорусская команда уступила в Будапеште венграм со счетом 1:2. Белорусы пропустили первый мяч на 5-й минуте первого тайма, в середине второй половины Сергей Силивончик сравнял результат, а за 10 минут до окончания встречи венгры забили победный гол.

На старте отборочного турнира подопечные Александра Савинцева победили на выезде сборную Израиля с крупным счетом 3:0 (голы забили Юрий Рабыко, Максим Евдокимов, Владислав Селюк). Венгерская команда начала турнир с крупного поражения в Нур-Султане от команды Казахстана - 0:5.

Положение команд: Казахстан - 3 очка (1 матч), Венгрия - 3 (2), Беларусь - 3 (2), Израиль - 0 (1).

Свои следующие матчи белорусы проведут против казахстанцев - 2 марта в гостях и 8 марта дома.

В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выйдут победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 9 января по 6 февраля 2022 года.-0-