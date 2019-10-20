Белорусы выиграли медали турниров серии Европейского кадетского цикла по фехтованию

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные белорусские фехтовальщики выиграли серебряные и бронзовые медали этапов Европейского кадетского цикла 2019 в Москве и Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Москве, где состязались мастера сабельного фехтования серебро в личных состязаниях выиграл Евгений Коженевский. Подопечный Артема Карабинского на пути к пьедесталу преодолел сопротивление россиянина Владислава Гинтваиниса, Дмитрия Макарова, Егора Ковалева и Егора Сомова. Увы, в финале он оступился в поединке с их земляком Дмитрием Насоновым – 6:15. Всего в состязаниях участвовали около 90 атлетов из 6-ти стран.

В командном турнире Евгений Коженевский, Степан Коваль и Руслан Куприянов также стали обладателями серебра, пропустив вперед лишь одну из российских команд.

В Белграде бронзовые медали в командных стартах шпажистов у парней выиграли: Марк Семоненко, Михаил Пучковский, Даниил Уласевич и Антон Хурсевич. Награды аналогичного достоинства в стартах дружин у девушек завоевали Елизавета Зарецкая, Мария Парнюк, Варвара Соловьева и Александра Цурская.-0-