Белорусы взяли серебро турнира по мини-футболу на первых Играх стран СНГ

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы стали серебряными призерами турнира по мини-футболу на первых Играх стран СНГ в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке юношеская сборная Беларуси (U-19) уступила сверстникам из России с результатом 0:3, пропустив все мячи во втором тайме.

На предварительном этапе подопечные Александра Черника разгромили команду Азербайджана с сухим результатом 6:0, а потом обыграли соперников из Кыргызстана - 2:0, заняв первое место в группе В. В полуфинале белорусы победили сборную Узбекистана с результатом 5:3. В игре за бронзовые награды узбеки переиграли команду Кыргызстана - 4:3.

Для белорусской команды соревнования в столице Татарстана стали проверкой сил перед квалификационным турниром юношеского чемпионата Европы 2022 года. Соперниками белорусов в 7-й отборочной группе будут сверстники из Хорватии, Латвии и Азербайджана.-0-