Белорусы заняли 4-е место в командных состязаниях на КМ по лыжной акробатике в Финляндии

3 декабря/4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские фристайлисты заняли четвертое место в командных состязаниях на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Руке (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка Анны Гуськовой, Игоря Дробенкова и Павла Дика – 341,78 балла. Что касается тройки сильнейших команд, то ее возглавили лыжные акробаты Китая Сю Ментао, Цзя Цзунъян и Ци Гуанпу. Они получили оценку 343,24 балла.

Серебро у спортсменов России Любови и Станислава Никитиных, Максима Бурова – 326,48 балла.

Бронзу завоевали украинские спортсмены Анастасия Новосад, Дмитрий Котовский и Александр Абраменко – 291,55 балла.-0-