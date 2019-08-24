Белорусы завоевали два золота на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены сегодня завоевали еще 3 награды на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в венгерском Сегеде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обладателями золота стали экипажи байдарок-двоек на дистанции 500 м. У женщин свою вторую награду высшей пробы завоевали Марина Литвинчук и Ольга Худенко, показавшие результат 1 мин. 42,55 сек. Вчера они выиграли заезд на дистанции 200 м.

Ольга Худенко и Марина Литвинчук (в центре). Фото Planet Canoe

В мужском финале на 500 м сегодня не было равных белорусам Станиславу Дайнеко и Дмитрию Натынчику (1 мин. 33,13 сек.).

Станислав Дайнеко и Дмитрий Натынчик. Фото Planet Canoe

Кроме того, бронзовым призером стала белоруска Алена Ноздрева, которая была третьей на дистанции 200 м на каноэ-одиночке. Вчера Алена Ноздрева была лучшей на 500-метровой дистанции.

Алена Ноздрева (справа). Фото Planet Canoe

Также накануне белорусский байдарочник Никита Бориков завоевал серебряную медаль на дистанции 500 м.

Белорусы завоевали три медали на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ Чемпионкой планеты стала Алена Ноздрева, победившая в финальном заезде на каноэ-одиночке на 500 м с результатом 2 мин. 00,73 сек.

В общекомандном медальном зачете белорусы делят 2-3-е места с венграми - у обеих сборных по 6 наград (4 золота, 1 серебро, 1 бронза). Впереди команда Великобритании, у которой 8 медалей (4, 2, 2).

Мировое первенство в Сегеде завершится 25 августа. Его участники разыгрывают награды в 30 видах программы.-0-