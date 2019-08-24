Белорусы завоевали два золота на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены сегодня завоевали еще 3 награды на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в венгерском Сегеде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Обладателями золота стали экипажи байдарок-двоек на дистанции 500 м. У женщин свою вторую награду высшей пробы завоевали Марина Литвинчук и Ольга Худенко, показавшие результат 1 мин. 42,55 сек. Вчера они выиграли заезд на дистанции 200 м.
В мужском финале на 500 м сегодня не было равных белорусам Станиславу Дайнеко и Дмитрию Натынчику (1 мин. 33,13 сек.).
Кроме того, бронзовым призером стала белоруска Алена Ноздрева, которая была третьей на дистанции 200 м на каноэ-одиночке. Вчера Алена Ноздрева была лучшей на 500-метровой дистанции.
Также накануне белорусский байдарочник Никита Бориков завоевал серебряную медаль на дистанции 500 м.
В общекомандном медальном зачете белорусы делят 2-3-е места с венграми - у обеих сборных по 6 наград (4 золота, 1 серебро, 1 бронза). Впереди команда Великобритании, у которой 8 медалей (4, 2, 2).
Мировое первенство в Сегеде завершится 25 августа. Его участники разыгрывают награды в 30 видах программы.-0-