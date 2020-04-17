"Белшина" и "Смолевичи", обменявшись голами с пенальти в конце матча, сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Во время матча. Фото ФК "Смолевичи"

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят две встречи 5-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой из них в Бобруйске в поединке двух неудачников стартового отрезка местная "Белшина" сыграла вничью со "Смолевичами" - 1:1.

Оба гола были забиты с пенальти в последние 10 минут встречи - на 80-й минуте Сергей Глебко вывел хозяев вперед, а затем Евгений Барсуков восстановил паритет.

Также сегодня футболисты "Шахтера" принимают в Солигорске гостей из "Слуцка".

Первые встречи 5-го тура состоялись вчера в Минске. Столичный "Энергетик-БГУ" проиграл гостям из "Городеи" с результатом 0:1, а минское "Динамо" было сильнее "Немана" - 2:0.

Голы Горопевшека и Шикавки принесли минскому "Динамо" победу над "Неманом" в 5-м туре чемпионата Беларуси Первый тайм встречи на поле главной арены страны получился невыразительным. Обе команды почти не угрожали воротам, и счет не был открыт. Сразу после перерыва динамовцы стали действовать гораздо активнее и дважды добились успеха.

Заключительные матчи 5-го тура пройдут 18 апреля: "Рух" (Брест) - "Минск", "Ислочь" (Минский район) - "Славия" (Мозырь), "Витебск" - "Динамо" (Брест), БАТЭ (Борисов) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).

Положение команд сейчас таково: "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ", "Городея" - по 9 очков, "Слуцк", "Витебск", "Динамо" (Брест), "Славия" - по 7, "Динамо" (Минск), БАТЭ, "Ислочь", "Минск" - по 6, "Неман", "Шахтер" - по 5, "Рух" - 4, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забивший три мяча.-0-