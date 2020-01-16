Белтелерадиокомпания покажет матчи второго группового раунда чемпионата Европы по гандболу

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканалы "Беларусь 5" и "Беларусь 2" в прямом эфире покажут матчи второго группового раунда чемпионата Европы по гандболу с участием нашей мужской команды. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Сегодня в 22.20 на "Беларусь 5" начнется прямая трансляция поединка Беларусь - Германия. В субботу, 18 января, в 17.50 стартует игра между сборными Беларуси и Чехии. Этот матч можно будет также увидеть на спортивном канале Белтелерадиокомпании.

"Беларусь 5" предложит болельщикам и противостояние наших гандболистов с испанцами. Оно состоится в понедельник в 20.05. Заключительный поединок второго группового раунда белорусы проведут в среду, 22 января, против австрийцев. Эту игру поклонники гандбола и другие любители спорта смогут увидеть в режиме реального времени на телеканале "Беларусь 2". Начало матча в 20.05.-0-