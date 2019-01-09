Президент Европейской легкоатлетической ассоциации: БФЛА внесла значительный вклад в организацию матча Европа - США

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация легкой атлетики внесла значительный вклад в организацию легкоатлетического матча Европа - США. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Минске президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свен Арне Хансен, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава ассоциации подчеркнул, что руководство БФЛА во главе с Вадимом Девятовским проделало огромную работу, чтобы соревнования прошли в столице Беларуси. "Белорусская федерация легкой атлетики внесла значительный вклад в организацию этого матча. В Минске произойдет историческое событие для мировой легкой атлетики. Здесь есть отличный, современный стадион "Динамо", который является одним из лучших в Европе", - отметил Свен Арне Хансен.

В программе турнира все традиционные виды легкой атлетики и смешанные эстафеты. В каждой дисциплине будут представлены по четыре атлета от Европы и США.

Легкоатлетический матч Европа - США пройдет 9-10 сентября 2019 года на минском стадионе "Динамо" и соберет лучших спортсменов Старого Света и Соединенных Штатов Америки.

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