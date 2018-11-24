БГК имени Мешкова и "Вардар" сыграли вничью в Лиге чемпионов

Во время матча

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова прервал серию из шести поражений подряд в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый тайм домашнего поединка 9-го тура подопечные Маноло Каденаса провели лучше гостей и выиграли его со счетом 14:13.

После перерыва преимущество хозяев достигало 6 мячей, но удержать его брестчане не сумели, завершив встречу вничью - 31:31.

В матче первого круга соревнований группы А чемпионы Беларуси проиграли "Вардару" в Скопье (23:30).

На старте турнира брестчане победили шведский "Кристианстад" - 32:30 (в гостях) и французский "Монпелье" - 26:23 (дома), а также проиграли немецкому клубу "Райн Левен" - 27:33 (в гостях), венгерскому "Веспрему" - 28:29 (дома), испанской "Барселоне" - 21:29 (дома) и дважды польскому "Виве" - 26:35 (дома) и 31:34 (в гостях).

Сейчас брестчане имеют в своем активе 5 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице группы А.

Следующий поединок группового этапа БГК проведет 2 декабря в гостях у лидера группы испанской "Барселоны", которая сегодня сыграет в Кельце с "Виве".

Фото Вадима Якубёнка