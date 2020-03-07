БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал победу над запорожским "Мотором" в первом четвертьфинальном матче SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня чемпионы Беларуси встретили серьезное сопротивление со стороны чемпионов Украины, но в итоге все же выиграли с преимуществом в два мяча - 30:28 (16:15). Самым результативным у победителей стал Александр Шкуринский, забросивший 6 мячей. На один гол меньше у Никиты Вайлупова, который с 95 мячами возглавляет бомбардирскую гонку SEHA-лиги. В составе "Мотора" 4 раза отличился белорус Максим Бабичев, Борис Пуховский забросил 3 мяча. Ответный четвертьфинальный поединок между БГК и "Мотором" состоится 12 марта в Запорожье.

Составы остальных пар 1/4 финала: "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - "Нексе" (Нашице, Хорватия), "Загреб" (Хорватия) - "Татран" (Прешов, Словакия), "Веспрем" (Венгрия) - "Войводина" (Нови Сад, Сербия).

Матчи четвертьфинальной стадии пройдут с 3 по 15 марта, победители получат путевки в решающий этап турнира - "Финал четырех", который пройдет 3-5 апреля.-0-

Фото Вадима Якубенка