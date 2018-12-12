БГК имени Мешкова одержал победу над сербским "Железничаром" в SEHA-лиге

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал седьмую победу в матчах SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в домашней встрече 12-го тура чемпионы Беларуси принимали сербский клуб "Железничар" из Ниша и уверенно выиграли со счетом 28:20 (15:12).
В активе брестчан стало 21 очко, они по-прежнему занимают 5-е место в турнирной таблице. Лидирует македонский "Вардар", у которого 27 очков. За победу в матче SEHA-лиги начисляется 3 очка, за ничью - 1, за поражение - 0.
Свой следующий поединок в этом турнире БГК имени Мешкова проведет 21 декабря в Прешове против словацкого "Татрана".
До этого подопечным Маноло Каденаса предстоит важная встреча в чемпионате Беларуси - 17 декабря они сыграют в Минске со своим главным конкурентом СКА. Армейцы сегодня неожиданно не смогли переиграть в гостях гродненский "Кронон", завершив встречу вничью - 28:28. Турнирную таблицу национального первенства возглавляет БГК, у которого стопроцентный показатель - 26 очков в 13 матчах, СКА набрал 23 балла, проведя 14 игр.-0-
Фото БГК им. Мешкова
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