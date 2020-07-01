БГК имени Мешкова попал в третью корзину жеребьевки Лиги чемпионов

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня узнает соперников по групповому этапу нового сезона Лиги чемпионов. Жеребьевка пройдет в штаб-квартире Европейской федерации гандбола в Вене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Беларуси попали в третью корзину посева вместе с венгерским "Пиком" из Сегеда, французским "Нантом" и украинским "Мотором" из Запорожья, в котором в новом сезоне будут играть сразу четыре белорусских гандболиста: Борис Пуховский, Максим Бабичев, Иван Мороз и Вячеслав Бохан.

Соперниками этих клубов станут команды из трех других корзин посева:

1 - "Барселона" (Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Вардар" (Скопье, Северная Македония), "Веспрем" (Венгрия);

2 - "Киль" (Германия), "Ольборг" (Дания), "Порту" (Португалия), "Виве" (Кельце, Польша);

4 - "Эльверум" (Норвегия), "Целе" (Словения), "Загреб" (Хорватия), "Фленсбург" (Германия).

В новом сезоне главный континентальный клубный турнир пройдет в измененном формате. На первом этапе 16 команд будут разделены на две группы, где проведут двухкруговые турниры с матчами дома и в гостях. Соревнования в группах пройдут с 16 сентября 2020 года по 4 марта 2021-го. По итогам группового этапа прямые путевки в четвертьфинальную стадию получат по два лучших клуба. Команды, которые займут места с третьего по шестое, в марте - апреле сыграют в поединках плей-офф за четыре оставшихся пропуска в 1/4 финала. Четвертьфиналы намечены на середину мая, "Финал четырех" должен пройти 12-13 июня.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов БГК имени Мешкова выступил неудачно, не сумев пробиться в плей-офф. После финиша группового этапа в марте в связи с пандемией коронавируса ЕГФ приняла решение не проводить матчи 1/8 и 1/4 финала, а завершить сезон "Финалом четырех", в котором выступят по две лучшие команды из двух предварительных групп: "Барселона", "Пари Сен-Жермен", "Киль" и "Веспрем". Планируется, что решающий этап чемпионской Лиги-2019/2020 пройдет 28-29 декабря в немецком Кельне.-0-