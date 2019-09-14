БГК имени Мешкова проиграл "Порту" в Лиге чемпионов

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова неудачно стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой игре предварительной группы В чемпионы Беларуси, которых тренирует испанский специалист Рауль Алонсо, неожиданно уступили в гостях португальскому "Порту". Первую половину брестчане провели отлично и ушли на перерыв с перевесом в 6 мячей - 15:9. А вот второй тайм БГК просто провалил и позволил соперникам не только догнать себя, но и выйти вперед за 10 минут до окончания игры - 21:20. Оказавшись в роли догоняющих, брестчане растерялись, а хозяева почувствовали уверенность в своих силах и сумели довести встречу до победы со счетом 27:25.

В другом субботнем матче этой группы французский "Монпелье" уступил на своей площадке северомакедонскому "Вардару" из Скопье с результатом 31:33. В воскресенье, 15 сентября немецкий "Киль" примет у себя дома польский "Виве" из Кельце, а венгерский "Веспрем" сыграет на своей арене с украинским "Мотором" из Запорожья.

В группе А венгерский "Пик" в Сегеде переиграл испанскую "Барселону" - 31:28, а хорватский "Загреб" у себя дома проиграл французскому "Пари Сен-Жермену" со счетом 29:37. В воскресенье словенский "Целе" примет немецкий "Фленсбург" (Германия), а датский "Ольборг" сыграет в гостях у норвежского "Эльверума".

Групповой раунд чемпионской Лиги завершится в конце февраля 2020 года, после чего по шесть лучших команд выйдут в плей-офф, причем клубы, которые финишируют первыми, сразу попадут в четвертьфинал, а остальные - в 1/8 финала. Последние четыре сезона брестчане неизменно выходят в 1/8 финала, но дальше пока не продвигались. В прошлом сезоне чемпионом главного клубного турнира Европы стал "Вардар", победивший в финальном поединке гандболистов "Веспрема" со счетом 27:24.-0-