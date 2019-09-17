БГК имени Мешкова разгромил московский "Спартак" в SEHA-лиге

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал первую победу в новом сезоне SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" чемпионы Беларуси принимали дебютанта этого турнира московский "Спартак" и были гораздо сильнее - 35:24 (17:10).
Самым результативным в составе победителей стал Никита Вайлупов, забросивший 9 мячей.
В первом туре SEHA-лиги БГК имени Мешкова у себя дома уступил одному из главных фаворитов венгерскому "Веспрему" с минимальной разницей в счете - 27:28.
Свой следующий матч в предварительной группе В брестские гандболисты проведут 3 октября в гостях у сербского клуба "Металлопластика" (Шабац). До этого, 21 сентября, БГК в первом домашнем поединке нового сезона Лиги чемпионов сыграет с французским "Монпелье". На старте турнира в группе В чемпионской лиги брестчане неожиданно проиграли на выезде португальскому "Порту" со счетом 25:27.-0-
Фото официального сайта турнира