БГК имени Мешкова уступил "Фленсбургу" в 1/8 финала Лиги чемпионов

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов немецкому "Фленсбургу", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодняшнюю встречу с лидером бундеслиги подопечные Маноло Каденаса начали неплохо, долгое время были впереди, но на перерыв ушли при ничейном счете - 14:14. Вторую половину гости начали очень мощно и довели свое преимущество до 8 мячей - 29:21. Однако брестчане не опустили руки и в концовке едва не догнали соперников, уступив в итоге всего 2 мяча - 28:30. Самым результативным в составе БГК стал Петар Джоржич, забросивший 6 мячей. Ответный поединок за выход в четвертьфинал состоится 31 марта на "Фленс-Арене". Победитель этой двухраундовой дуэли в борьбе за путевку в "Финал четырех" сыграет с лучшей командой пары "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Веспрем" (Венгрия).
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий "Райн-Левен" 20 марта одолел у себя дома французский "Нант" - 34:32.
Украинский "Мотор" в Запорожье сыграл вничью с польским "Виве" из Кельце - 33:33. Белорусские легионеры хозяев забросили 8 мячей: 5 на счету Бориса Пуховского, 3 - у Максима Бабичева. У гостей по 4 мяча забросили белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш.
Позже хорватский "Загреб" сыграет на своей арене с северомакедонским "Вардаром" из Скопье.
Еще две встречи пройдут в воскресенье, 24 марта: "Висла" (Плоцк, Польша) - "Сегед" (Венгрия), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Веспрем" (Венгрия).-0-
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