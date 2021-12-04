Биатлонист Роман Елетнов занял 7-е место в масс-старте на этапе Кубка IBU в Норвегии

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Роман Елетнов занял 7-е место в масс-старте на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время уроженца Могилевской области на 1 мин. 24,8 сек. хуже, чем у победителя. Кроме того, он совершил четыре промаха. Еще один белорус Иван Тулатин занял восьмую позицию в итоговом протоколе. Он прибежал на финиш спустя 1 мин. 27,7 сек. после лидера, допустив две неточности на стрельбище. Также в гонке участвовал Илья Авсеенко. Он финишировал 35-м с отставанием в 2 мин. 48 сек. (3 промаха).

Выиграл старт россиянин Антон Бабиков - 41 мин. 33,6 сек. (1 промах). Второе место у норвежца Эрлена Бьентегаарда - отставание 23,8 сек. (2 промаха). Замкнул тройку сильнейших француз Реми Брутье - отставание 46,5 сек. (2 промаха).-0-