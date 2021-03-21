Биатлонист Симон Дестье выиграл масс-старт на этапе КМ в Швеции

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шведском Эстерсунде мужской гонкой с массовым стартом на 15 км с четырьмя огневыми рубежами завершился этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победителем в заключительном виде программы стал француз Симон Дестье, который не закрыл две мишени и преодолел дистанцию гонки за 35 мин. 43,7 сек.

На 8,9 сек. от него отстал россиянин Эдуард Латыпов, допустивший два промаха на огневых рубежах. Замкнул тройку сильнейших норвежец Йоханнес Бё. Его с победителем разделили 17,5 сек. Он не закрыл три габарита.

Белорус Антон Смольский финишировал 19-м (отставание 1 мин. 32,3 сек., 4 промаха).-0-