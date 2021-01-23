Биатлонисты Франции выиграли эстафету на этапе КМ в Италии

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Франции выиграла мужскую эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Французы показали итоговое время 1 ч. 14 мин. 25,8 сек. Они не бежали дополнительных кругов, но использовали девять дополнительных патронов. На втором месте финишировали спортсмены Норвегии (отставание 0,8 сек., 1 промах + 9 дополнительных патронов). На третьем месте завершила гонку дружина России (отставание 50,8 сек., 1 промах+7 дополнительных патронов).
Что касается белорусской команды, то Антон Смольский, Сергей Бочарников, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский финишировали на 13 позиции (отставание 3 мин. 39,2 сек., 0 промахов+11 дополнительных патронов). Всего стартовали 24 команды.
Завершится этап Кубка мира в Антхольце 24 января эстафетой у женщин и гонкой с массовым стартом на 15 км у мужчин.-0-