Биатлонисты из Беларуси и России будут выступать в нейтральном статусе

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонисты сборных Беларуси и России будут выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.

Как говорится в официальном заявлении организации, на соревнованиях под эгидой IBU не будут звучать гимны обеих стран, к тому же биатлонисты не смогут получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. Также на аренах проведения стартов не будут вывешиваться флаги Беларуси и России, национальные символы должны отсутствовать и на экипировке спортсменов.

Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет с 3 по 6 марта в финском Контиолахти.-0-