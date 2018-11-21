Билеты на ЧЕ по фигурному катанию в Минске будут стоить от Br5 до Br50

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость билетов на чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске составит от Br5 до Br50. Об этом сообщила сегодня в пресс-центре председатель Белорусского союза конькобежцев Юлия Комлева.

По ее словам, билетная программа будет выстроена таким образом, чтобы продать как можно большее количество квитков на соревнования. "На данный момент продаются только абонементы по Br200. Вскоре поступят в продажу билеты на отдельные виды программы, стоимость которых составит от Br5 до Br50. У нас самая дешевая билетная программа для таких крупных турниров по фигурному катанию", - подчеркнула Юлия Комлева.

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Более 100 атлетов примут участие в ЧЕ по фигурному катанию в Минске Заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля отметил, что фигурное катание в Беларуси популярно, более 1100 занимающихся.