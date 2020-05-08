Билеты на финал Кубка Беларуси по футболу поступили в продажу

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в продажу поступили билеты на решающий поединок розыгрыша Кубка Беларуси по футболу между борисовским БАТЭ и брестским "Динамо", который состоится 24 мая на поле минского стадиона "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В связи с эпидемиологической ситуацией и рекомендациями Минспорта и Минздрава продаются только 25% билетов из общего количества мест на трибунах главной арены страны, вмещающей 22 тыс. зрителей. Рассадка на секторах будет осуществляться в шахматном порядке на расстоянии, гарантирующем комфортное и безопасное пребывание зрителей на стадионе. Стоимость билетов на финальный матч кубкового розыгрыша составляет от Br4 до Br8 в зависимости от места на трибунах.

Оба нынешних финалиста по три раза владели Кубком страны: борисовчане выигрывали трофей в 2006, 2010 и 2015 годах, брестчане - в 2007, 2017 и 2018 годах.-0-