Билеты на матч футболистов Беларуси и Азербайджана поступили в продажу

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поступили в продажу билеты на товарищеский матч футбольных сборных Беларуси и Азербайджана, который состоится 2 июня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Цена билетов на трибуны столичного стадиона "Динамо" - от Br4 до Br8, в зависимости от сектора главной спортивной арены страны. Встреча начнется в 19.00.
Национальные футбольные сборные Беларуси и Азербайджана до этого встречались между собой дважды. В мае 1996 года в Молодечно команды не выявили победителя, завершив поединок вничью - 2:2, а в марте 2018-го в Баку белорусские футболисты победили с минимальным преимуществом - 1:0. В рейтинге Международной федерации футбола Беларусь сейчас занимает 89-е место, Азербайджан находится на 110-й позиции.
После встречи с азербайджанской командой подопечные Георгия Кондратьева проведут спарринг со сборной Сьерра-Леоне, который пройдет 7 июня в Гродно. Это будет первая встреча соперников. Африканская команда занимает 114-е место в рейтинге ФИФА.-0-