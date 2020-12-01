Богданович: белорусские атлеты хотят выступать только под национальным флагом

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты хотят выступать только под национальным флагом. Такую точку зрения высказал олимпийский чемпион 2008 года в Пекине в гребле на каноэ Александр Богданович, который поддержал своей подписью открытое обращение к международной и белорусской общественности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Основатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен пытался уберечь атлетов от всяческих политических веяний. Однако жизнь стала настолько многовекторной, что оставаться в стороне от разных общественных процессов довольно сложно. Наше обращение призывает объединиться всем. Белорусские спортсмены хотят выступать только под белорусским флагом и слушать белорусский гимн. Для атлета серьезная мотивация - участие в Олимпийских играх, и не стоит лишать его этой мечты", - отметил Александр Богданович.

Обращение также поддержали двукратный призер Олимпийских игр в гребле на байдарке Марина Литвинчук и призер II Европейских игр в гребле на байдарке Дмитрий Третьяков.

"Спорт - это лицо нашей страны, престиж. Развитие спорта во многих странах - задача приоритетная. Беларусь по праву может считать себя в числе лидеров в этой сфере. Об этом знают по результатам наших атлетов. Я, как и многие в нашей команде по гребле на байдарках и каноэ, хочу вновь подняться на пьедестал почета Олимпиады, и никто не вправе лишить нас этой возможности. Спортсмен должен заниматься своим делом", - рассказала Марина Литвинчук.

Дмитрий Третьяков отметил: "Для спорта высших достижений в нашей стране сделано многое: инфраструктура, условия - обеспечены всем необходимым. Тренерский штаб в нашей национальной команде правильно нацеливает и опытных атлетов, и молодежь: тренироваться и приносить пользу стране. В команде созданы комфортные условия, которые позволяют готовиться к важным стартам, и одними из самых важных станут Игры в Токио. Поставив подпись под обращением, говорим, что не хотим менять ни государственный герб, ни государственный флаг. Каждый раз, когда добиваемся результата, не можем сдержать эмоции, которые нас переполняют. Делаем для этого все от нас зависящее, защищаем честь Отечества и счастливы, что живем в Беларуси".

Обращение также подписали сегодня национальная и юниорская команды по шорт-треку.

Как сообщалось, открытое обращение ранее поддержали чемпионы и призеры Олимпийских игр, известные представители многих видов спорта.-0-