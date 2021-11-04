Боксер Евгений Кармильчик стал бронзовым призером ЧМ в Сербии

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Евгений Кармильчик стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира, который проходит в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Атлет из Гродненской области, выступающий в категории 48 кг, уступил в полуфинале казахстанскому спортсмену Темиртасу Жусупову.
Согласно правилам соревнований, атлеты, вступившие в полуфиналах, становятся обладателями бронзовых наград. Ранее Евгений Кармильчик одержал три победы над спортсменами из Шри-Ланки, Кении и Монголии.
В вечерней части сегодняшнего дня соревнований за место в финале поспорит еще один белорусский боксер Алексей Алферов (80 кг).
До этого последний медальный успех белорусских мастеров кожаной перчатки на планетарных форумах датируется 2015 годом. Тогда в катарской Дохе отличился Дмитрий Асанов, ставший бронзовым медалистом в категории 56 кг.
Состязания закончатся 6 ноября. Впервые в истории чемпионатов мира победители турнира получат по $100 тыс., серебряные призеры - по $50 тыс., а бронзовые - по $25 тыс. Общий призовой фонд чемпионата составляет $2,6 млн.-0-