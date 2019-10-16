Боксер Николай Веселов 19 октября будет защищать чемпионский пояс WBA Continental

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Николай Веселов 19 октября будет защищать чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации - WBA Continental, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок пройдет в Бельгии в средней весовой категории (72,5 кг). Белорусу будет противостоять атлет из Дании Абдул Хаттаб.

Николай Веселов завоевал чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA Continental) в апреле прошлого года. На турнире в Таллине он одолел эстонского атлета Павла Семенова единогласным решением судей.

В элиту мирового бокса входит и белорус Иван Баранчик (63,5 кг), который в октябре этого года стал интерконтинентальным чемпионом по версии WBA.-0-