Боксеры Гомельской области выиграли командный зачет Кубка Беларуси 

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены Гомельской области выиграли командный зачет Кубка Беларуси по боксу, который прошел в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Спортсмены из Гомельской области в сумме набрали 647 баллов, заняв первое место в зачете. Вторая позиция досталась представителям Минска, у которых на счету 385 баллов. Замкнули тройку сильнейших боксеры Витебской области, заработавшие 342 пункта.

На высшую ступень пьедестала почета в своих категориях поднимались Евгений Кармильчик (весовая категория 52 кг), Максим Паньков (56 кг), Антон Черномаз (60 кг), Дмитрий Асанов (64 кг), Евгений Долголевец (69 кг), Кирилл Самодуров (75 кг), Михаил Долголевец (81 кг), Владислав Смягликов (91 кг) и Вадим Мороз (свыше 91 кг).

Кубок Беларуси по боксу, который принимал Гомель, прошел при пустых трибунах. Во время соревнований были приняты все эпидемиологические и санитарные меры в соответствии с рекомендациями Минздрава Беларуси. Для болельщиков были организованы онлайн-трансляции.

Турнир в Гомеле стал первым стартом для представителей национальной команды после долгого перерыва. В споре за награды приняли участие практически все сильнейшие спортсмены страны. Для молодых атлетов состязания стали этапом отбора на сентябрьские Игры стран СНГ.-0-