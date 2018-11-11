Более 18 тыс. спортсменов из 105 стран вышли на старт Афинского марафона

11 ноября, Афины /БЕЛТА - ТАСС/. На старт Афинского марафона, который проходит сегодня на дистанции от города Марафон до центра греческой столицы, вышли 18,75 тыс. спортсменов из 105 стран.

Марафон с 2014 года проводится под названием "настоящий", до этого он назывался "классическим". Как пояснили организаторы состязания из Греческой федерации легкой атлетики, название наиболее точно отражает уникальную мировую позицию Афинского марафона, являющегося национальным достоянием Греции. Этот марафон не только "классический" (его протяженность - 42,195 км), но и единственный на планете, который начинается близ местечка Марафон и заканчивается в Афинах.

Бегуны финишируют на Мраморном стадионе в центре столицы Греции, где в 1896 году прошли первые Олимпийские игры современности. Помимо основного марафона, в центре Афин организованы соревнования на дистанциях 10 км, 5 км, 3 км, а для детей с ограниченными возможностями - 1,2 тыс. м. По словам организаторов, всего в забегах на разные дистанции примут участие 55 тыс. любителей спорта всех возрастов, что является рекордом (в прошлом году в этих состязаниях приняли участие 51 тыс. человек).

Афинский марафон - ежегодные соревнования, которые проходят обычно в начале ноября в греческой столице. Впервые в истории современного спорта соревнования по марафонскому бегу состоялись на первых Олимпийских играх современности 1896 года в Афинах. Афинский классический марафон был основан в 1972 году как совместное предприятие Греческого совета по туризму и национальной федерации легкой атлетики. Маршрут Афинского марафона считается одним из самых тяжелых в мире, так как он почти все время идет в гору и выходит на пологий участок лишь в пригороде греческой столицы.

Организаторы мероприятия в этом году рассчитывают, что Афинский марафон внесет вклад в расширение туристического сезона. В настоящее время афинские отели заполнены на 70%, а посетители, как ожидается, потратят 25 млн евро за пять дней пребывания в греческой столице.-0-