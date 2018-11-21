Более 200 волонтеров задействуют в проведении ЧЕ по фигурному катанию в Минске

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 волонтеров будет задействовано в проведении чемпионата Европы по фигурному катанию, который с 21 по 27 января 2019 года пройдет в Минске. Об этом сообщила в пресс-центре БЕЛТА председатель Белорусского союза конькобежцев Юлия Комлева.
В подготовке и проведении соревнований помогут как опытные добровольцы, так и юные начинающие фигуристы, которые получат возможность увидеть мастерство ведущих атлетов Европы.
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