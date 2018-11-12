12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 школьных команд принимают участие в турнире Stalitsa Futsal School Cup, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе мини-футбольного клуба "Столица".

"Второй сезон проводим среди школьников, стараемся поближе познакомить ребят с мини-футболом. В 2018 году в соревнованиях принимают участие 32 средние образовательные школы и гимназии Минска. Матчи детских команд сопровождаются профессиональным судейством, фоторепортажами и рекламными мероприятиями от организаторов. Благодаря содействию комитета по образованию матчи проходят в лучших школьных спортзалах, предназначенных для игры в мини-футбол", - отметил пресс-секретарь клуба Ян Петровский.

В прошедшие выходные состоялся первый тур. Второй пройдет 17 ноября. Игры третьего тура организаторы проведут 24 ноября. Раунд плей-офф начнется с 1/8 финала (1 декабря). Четвертьфиналы и полуфиналы состоятся 8 декабря. Финал планируется провести во дворце спорта "Уручье" 15 декабря.

Stalitsa Futsal School Cup - детский спортивный проект, направленный на развитие массового мини-футбола в Беларуси.

Инициаторами выступили мини-футбольный клуб "Столица", ассоциация "Белорусская федерация футбола" и Минский городской центр физического воспитания и спорта учащейся молодежи.-0-