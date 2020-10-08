Более 40 пар выступят на чемпионате Брестской области по конному спорту

8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Брестской области по конному спорту пройдет на базе областного центра олимпийского резерва 8-10 октября, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ЦОР по конному спорту Александр Жукович.

В зрелищных соревнованиях по конкуру планируют участвовать более 40 спортивных пар из Бреста, Брестского, Кобринского и Березовского районов. Это учащиеся детско-юношеских спортивных школ, представители частных конных клубов в возрасте от 12 лет и старше. Среди участников - победители и призеры республиканских соревнований, олимпийских дней молодежи Брестской области. Так, Арина Морозова завоевала в этом году "золото" первенства республики среди юношей. Самому возрастному участнику - брестчанину Юрию Якимуку - 38 лет. Он - победитель нынешнего чемпионата Беларуси.

В программе соревнований, которые стартуют сегодня в 15.00, преодоление препятствий в маршрутах с высотой от 85 см до 130 см. Для детей 2006 года рождения и моложе предусмотрены три маршрута, остальные - для любителей и спортсменов-учащихся без ограничения возраста. Судейская коллегия будет оценивать чистоту прохождения маршрута и скорость движения участников. Большая часть всадников выступает на лошадях немецкой породы.

Областной чемпионат является завершающим стартом сезона для конников региона. Одновременно по результатам соревнований будут отобраны лучшие всадники, которые представят Брестскую область на республиканской спартакиаде ДЮСШ по конному спорту в Могилеве 21-24 октября.-0-