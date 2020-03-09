Более сотни участников из Беларуси и России соберет шахматный турнир в Витебске

9 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Открытый шахматный турнир пройдет 14 марта в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации ветеранов.

Состязание состоится на базе Витебской государственной академии ветеринарной медицины. Всего ожидается около 160 шахматистов из Беларуси и России, более сотни уже подтвердили свое участие, в том числе международный гроссмейстер из Витебска Раиса Эйдельсон. Возраст участников не ограничен. На соревнованиях они будут выступать в восьми номинациях: главный турнир, который пройдет в 11 туров; любители; ветераны; женщины; представители сельских районов; иностранные участники и школьники в двух категориях (до 10 лет и старше 10 лет).

В этом году все турниры и матчевые встречи шахматистов проходят в регионе под знаком 75-летия Великой Победы и посвящены выдающимся уроженцам Беларуси. Нынешний турнир станет 38-м по счету и будет посвящен памяти Героя Советского Союза А.К.Горовца. Его начало начнется со знакомства с личностью и подвигом этого знаменитого летчика.

Организаторами соревнований выступили Витебская областная организация ветеранов и Белорусская федерация шахмат.-0-