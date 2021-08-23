Болельщики напали на футболистов на матче чемпионата Франции

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч третьего тура чемпионата Франции по футболу между "Ниццей" и "Марселем" прервали из-за беспорядков болельщиков, сообщает ТАСС.Игра проходила на стадионе в Ницце. Негодование фанатов спровоцировал поступок полузащитника "Марселя" Димитри Пайета. Один из болельщиков попал в него бутылкой во время исполнения углового удара. Футболист бросил предмет в толпу, после чего сотни болельщиков прорвались на поле.По данным телеканала RMC, три футболиста "Марселя" получили травмы, среди них Пайет, Маттео Гендузи и Луан Перес. Матч был остановлен при счете 1:0 в пользу "Ниццы".-0-