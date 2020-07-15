Болгарский "Балкан" стал соперником "Цмокi-Мiнск" в баскетбольной Лиге чемпионов

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В швейцарском Миесе сегодня состоялась жеребьевка нового сезона баскетбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым соперником "Цмокi-Мiнск" будет болгарский клуб "Балкан" из Ботевграда. Сначала 15 сентября соперники встретятся на площадке болгарской команды, а 18 сентября сыграют в белорусской столице. Победитель этого двухматчевого противостояния во втором квалификационном раунде 22 и 25 сентября будет соперничать с лучшей командой пары "Лондон Лайонс" (Великобритания) - "Нептунас" (Клайпеда, Литва).

В случае успеха в квалификации минские "драконы" попадут в группу D основного этапа ЛЧ. Там их соперниками будут греческий АЕК из Афин, немецкий "Бамберг", французский "Шоле", итальянская "Болонья", израильский "Хапоэль" из Холона, испанский "Бильбао" и турецкая "Каршияка" из Измира. Групповой этап Лиги чемпионов стартует 13 октября.-0-