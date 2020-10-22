Болгарский ЦСКА проиграл на старте футбольной Лиги Европы

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые поединки состоялись сегодня на групповом этапе футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Болгарский ЦСКА, который во втором квалификационном раунде обыграл борисовский БАТЭ, уступил в Софии румынскому клубу "Клуж-Напока" со счетом 0:2. Во втором матче группы А швейцарский "Янг Бойз" в Берне проиграл итальянской "Роме" - 1:2.

К этому времени завершились еще несколько матчей: "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Ницца" (Франция) - 6:2, "Лех" (Познань, Польша) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - 2:4, "Наполи" (Италия) - "Алкмаар" (Нидерланды) - 0:1, ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Гранада" (Испания) - 1:2, "Рапид" (Вена, Австрия) - "Арсенал" (Лондон, Англия) - 1:2, "Стандард" (Льеж, Бельгия) - "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - 0:2.

Футболисты московского ЦСКА, которых тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, в первом туре предварительной группы К сыграют в гостях у австрийского "Вольфсберга". В другом поединке этого квартета хорватское "Динамо" примет в Загребе нидерландский "Фейеноорд" из Роттердама.

Болгарский "Лудогорец" из Разграда, победивший в плей-офф футболистов брестского "Динамо", в стартовом матче предварительной групп J примет гостей из бельгийского "Антверпена". Английский "Тоттенхэм" сыграет в Лондоне с австрийским клубом ЛАСК из Линца.

В квартете G украинская "Заря" из Луганска сыграет на выезде с английским "Лестером", португальская "Брага" встретится на своей арене с греческим АЕКом из Афин.

Матчи группового этапа Лиги Европы пройдут с 22 октября по 10 декабря. Затем по две лучшие команды из 12 квартетов продолжат борьбу в 1/16 финала, где к ним присоединятся восемь клубов, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов.-0-