Большие надежды: в Гомеле чествовали лучших дзюдоистов региона

1 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле чествовали лучших дзюдоистов региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония награждения спортсменов Гомельского отделения Белорусской федерации дзюдо за достигнутые в 2021 году результаты прошла в РУП "Гомельэнерго".

По словам старшего тренера Гомельского областного отделения Белорусской федерации дзюдо Сергея Кухоренко, в прошлом году дзюдоисты региона завоевали 38 золотых медалей и более 100 серебряных и бронзовых на 9 официальных республиканских стартах. Покорение мировых вершин еще впереди.

Одна из победных ставок сделана на мастера спорта международного класса по дзюдо Ульяну Миненкову. "Цель поставлена. Полноценно готовлюсь к Парижу. Будем делать все, что в наших силах. В принципе, конкуренция ожидается на уровне Олимпиады в Токио. Очень сильные участники из Косово. В тройке - японцы и французы. Без оглядки на пандемию тренируемся", - рассказала девушка.

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