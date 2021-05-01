"Борисфен" одержал вторую победу в 1/2 финала баскетбольного чемпионата Беларуси

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского "Борисфена" одержали вторую викторию в полуфинальной серии мужского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором поединке на площадке спорткомплекса "Олимпиец" могилевчане переиграли гостей из "Гродно-93" со счетом 100:69. Вчера "Борисфен" победил с преимуществом в десять очков - 87:77. Третья встреча за выход в финал состоится 6 мая в Гродно.

В первом поединке второй полуфинальной серии действующие чемпионы страны баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сегодня были сильнее столичного клуба "Импульс-БГУИР" с результатом 92:65. В понедельник, 3 мая, эти соперники встретятся вновь.

Полуфинальные серии проходят до трех побед одной из команд.-0-