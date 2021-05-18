"Борисов-900" и БЧ победили на старте 1/4 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу состоялись очередные поединки четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Гомеле местный клуб БЧ сегодня принимал минский "Дорожник" и вырвал победу на последней минуте игры - 5:4. В 1/8 финала минчане дважды уверенно переиграли гродненский клуб "УВД-Динамо" - 4:0 (дома) и 5:2 (в гостях).

Также сегодня в Минске спортсмены "Столицы" уступили "Борисову-900" в дополнительное время с результатом 3:5. Гости открыли счет перед самым перерывом, а в конце второго тайма хозяева выровняли положение - 1:1. В овертайме удача была на стороне гостей. В серии 1/8 финала борисовчане победили минскую команду "Охрана-Динамо" - 4:2 (дома) и 3:2 (в гостях).

Действующий чемпион страны оршанский "Витэн", который в матчах регулярного сезона одержал победы во всех 22 проведенных поединках, с большим трудом одолел "Минск" со счетом 3:2. В 1/8 финала минчане оказались сильнее светлогорского ЦКК - 5:2 (в гостях) и 3:2 (дома).

Гомельский ВРЗ обыграл на своей арене минское "Динамо-БНТУ" - 5:1. На предыдущей стадии динамовцы были сильнее "Лиды" - 10:2, 0:5 и 3:0.

В прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены "Витэна", одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала "Столица". Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-