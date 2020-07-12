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12 июля 2020, 18:19

Брестский "Рух" разгромил в гостях "Энергетик-БГУ" в чемпионате Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 17-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из трех сегодняшних матчей брестский "Рух" неожиданно разгромил в Минске футболистов "Энергетика-БГУ" со счетом 8:1.

Позже в столичном дерби "Динамо" примет "Минск", а "Витебск" сыграет на своем поле с гродненским "Неманом".

Результаты остальных встреч 17-го тура: "Белшина" (Бобруйск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:1, "Смолевичи" - "Ислочь" (Минский район) - 3:1, БАТЭ (Борисов) - "Славия" (Мозырь) - 1:1, "Шахтер" (Солигорск) - "Городея" - 4:1. Матч "Динамо" (Брест) - "Слуцк" перенесен на 12 августа.

 

Турнирное положение: "Шахтер" - 33 очка (17 матчей), БАТЭ - 31 (17),  "Неман" - 29 (15), "Энергетик-БГУ" - 29 (17), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (17), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Рух" - 25 (17), "Динамо" (Минск) - 23 (16), "Ислочь" - 23 (17), "Витебск" - 22 (17), "Рух" - 22 (16), "Славия" - 21 (16), "Слуцк" - 18 (16), "Городея" - 16 (17), "Минск" - 15 (14), "Смолевичи" - 14 (16), "Белшина" - 10 (17).-0-

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