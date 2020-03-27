Брестский "Рух" в первом домашнем матче высшей лиги примет "Энергетика-БГУ"

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоятся первые матчи второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Центральным поединком станет встреча в Бресте, где дебютант элитного дивизиона местный "Рух" примет минский "Энергетик-БГУ". В стартовом туре именно эти команды были виновницами главных сенсаций: "энергетики" переиграли на своем поле 15-кратного чемпиона борисовский БАТЭ (3:1), а брестчане победили на главной арене страны минское "Динамо" (1:0). В преддверии выезда в Брест в руководстве "Энергетика-БГУ" произошла перемена - пост начальника команды покинул известный в прошлом форвард борисовского БАТЭ Виталий Родионов. Сегодняшний поединок двух возмутителей спокойствия начнется на поле ОСК "Брестский" в 20.00.

Двумя часами ранее "Торпедо-БелАЗ" на своей арене в Жодино примет бобруйскую "Белшину". На старте 30-го национального первенства торпедовцы одолели в Солигорске бронзового призера прошлого чемпионата "Шахтер" (1:0), а бобруйчане у себя дома уступили гостям из "Минска" (1:3). Сегодняшнюю встречу на жодинском стадионе "Торпедо" покажут в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

В субботу, 28 марта, состоятся еще 4 игры: "Слуцк" - "Динамо" (Брест), "Славия" - БАТЭ, "Минск" - "Динамо" (Минск) и "Городея" - "Шахтер".

Заключительные встречи второго тура пройдут 29 марта: "Смолевичи" - "Ислочь" и "Неман" - "Витебск".-0-