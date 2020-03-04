Брестское "Динамо" и солигорский "Шахтер" поспорят за футбольный Суперкубок

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня матчем за Суперкубок в Беларуси откроется новый футбольный сезон. За почетный трофей поспорят чемпион страны брестское "Динамо" и обладатель Кубка солигорский "Шахтер", сообщает корреспондент БЕЛТА.

После финиша прошлого сезона у обоих участников поединка сменились главные тренеры: брестское "Динамо" возглавил Сергей Ковальчук, а у руля "Шахтера" стал украинский специалист Юрий Вернидуб. В составах также произошли немалые изменения. Так, из Бреста в Солигорск перебрался опытный голкипер Александр Гутор, в обратном направлении отправился албанский полузащитник Элис Бакай.

Брестские динамовцы - двукратные обладатели Суперкубка, который они выиграли в 2018 и 2019 годах в борьбе с борисовским БАТЭ. Футболисты "Шахтера" в третий раз будет оспаривать этот приз. Две первые попытки - в 2015 и 2016 годах - не увенчались успехом: тогда горняки уступали БАТЭ. Примечательно, что борисовчане впервые в истории не будут участвовать в розыгрыше первого трофея сезона. А вообще БАТЭ семь раз завоевывал Суперкубок (2010, 2011, 2013-2017). Кроме брестчан этот приз у борисовчан отобрали футболисты "Гомеля", выигравшие его в 2012 году.

Сегодняшнюю встречу, которая начнется в 19.30 на поле ФК "Минск", будет судить рефери ФИФА Алексей Кульбаков. Его ассистентами станут Денис Емельянчиков и Дмитрий Жук, инспектор матча - Франц Летяго.

Телеканал "Беларусь 5" организует прямую трансляцию первого официального матча нового футбольного сезона.-0-