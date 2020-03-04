ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 4 марта 2020
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Новости
07:46 Брестское "Динамо" и солигорский "Шахтер" поспорят за футбольный Суперкубок Спорт
07:26 Этап Кубка IBU по биатлону стартует в "Раубичах" Спорт
07:18 В Республике Корея произошел взрыв на химическом заводе В мире
07:13 Пресс-конференция о санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения пройдет в БЕЛТА Общество
07:05 Число жертв коронавируса в Китае достигло 2981 В мире
07:00 "Успехов в нелегкой, но очень важной работе" - Лукашенко поздравил сотрудников МВД с Днем милиции Президент
07:00 Картина дня: совещание по нефти, новый вице-премьер и умные города Общество
00:59 В Египте обнаружили саркофаг с изображением леопарда Калейдоскоп
00:24 В Мексике жертвами некачественного препарата для гемодиализа стали восемь человек В мире
03.03.20
03.03.20 23:55 "Минчанка-2" в стартовом матче финального этапа МВЛ победила "Динамо-Метар" из Челябинска Спорт
03.03.20 23:47 Хоккеисты "Немана" и "Шахтера" стали первыми полуфиналистами серии плей-офф Кубка Президента Спорт
03.03.20 23:35 ФОТОФАКТ: VI Международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" открылся в Минске Культура
03.03.20 23:15 Во Франции вооруженный взял в заложники беременную женщину и пятерых детей В мире
03.03.20 22:59 Из больницы во Франции украли 2 тыс. медицинских масок В мире
03.03.20 22:30 Количество жертв торнадо в штате Теннесси в США возросло до 22 В мире
03.03.20 21:51 Первый национальный канал радио вновь откроет "Маладыя таленты Беларусі" Культура
03.03.20 21:41 Футболисты Казахстана, Литвы и Албании стали соперниками белорусов в Лиге наций Спорт
03.03.20 21:39 Беларусь готова к эксплуатации АЭС - МАГАТЭ Экономика
03.03.20 21:35 В Минприроды разъяснили, как организациям получить право бурения скважин глубиной более 20 м Экономика
03.03.20 21:21 ЕЭК разработала механизм повторного изъятия из нацрежима при проведении госзакупок Экономика
03.03.20 21:06 В Беларуси могут отменить минимальный потребительский бюджет Общество
03.03.20 21:04 Белорусские и зарубежные аспиранты поделились своим видением развития КНР в Школе молодого китаеведа Общество
03.03.20 20:38 Беларусь и Венгрия планируют расширять сотрудничество в сфере АПК Экономика
03.03.20 20:11 В Копыльском районе в 2021 году запустят завод по производству мяса индейки Регионы
03.03.20 20:10 В Беларуси лабораторно подтвержден четвертый случай коронавируса Общество
03.03.20 20:00 БГК имени Мешкова вышел в четвертьфинал SEHA-лиги Спорт
03.03.20 19:54 Дапкюнас и новый глава представительства МОМ договорились усилить борьбу с торговлей людьми Политика
03.03.20 19:46 БСЖ намерен и дальше поддерживать развитие в стране женского предпринимательства Общество
03.03.20 19:33 ЕЭК изменила порядок заполнения единой формы паспорта самоходных машин Экономика
03.03.20 19:12 Белорусские ученые разрабатывают биочип для диагностики онкозаболеваний Общество
Все новости
Все новости
Спорт
04 марта 2020, 07:46

Брестское "Динамо" и солигорский "Шахтер" поспорят за футбольный Суперкубок

Фото из архива
Фото из архива

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня матчем за Суперкубок в Беларуси откроется новый футбольный сезон. За почетный трофей поспорят чемпион страны брестское "Динамо" и обладатель Кубка солигорский "Шахтер", сообщает корреспондент БЕЛТА.

После финиша прошлого сезона у обоих участников поединка сменились главные тренеры: брестское "Динамо" возглавил Сергей Ковальчук, а у руля "Шахтера" стал украинский специалист Юрий Вернидуб. В составах также произошли немалые изменения. Так, из Бреста в Солигорск перебрался опытный голкипер Александр Гутор, в обратном направлении отправился албанский полузащитник Элис Бакай.

Брестские динамовцы - двукратные обладатели Суперкубка, который они выиграли в 2018 и 2019 годах в борьбе с борисовским БАТЭ. Футболисты "Шахтера" в третий раз будет оспаривать этот приз. Две первые попытки - в 2015 и 2016 годах - не увенчались успехом: тогда горняки уступали БАТЭ. Примечательно, что борисовчане впервые в истории не будут участвовать в розыгрыше первого трофея сезона. А вообще БАТЭ семь раз завоевывал Суперкубок (2010, 2011, 2013-2017). Кроме брестчан этот приз у борисовчан отобрали футболисты "Гомеля", выигравшие его в 2012 году.

Сегодняшнюю встречу, которая начнется в 19.30 на поле ФК "Минск", будет судить рефери ФИФА Алексей Кульбаков. Его ассистентами станут Денис Емельянчиков и Дмитрий Жук, инспектор матча - Франц Летяго.

Телеканал "Беларусь 5" организует прямую трансляцию первого официального матча нового футбольного сезона.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
футбол
Новости рубрики Спорт
Аделина Сабитова. Фото из архива Этап Кубка IBU по биатлону стартует в "Раубичах"
Фото из архива "Минчанка-2" в стартовом матче финального этапа МВЛ победила "Динамо-Метар" из Челябинска
Фото из архива Хоккеисты "Немана" и "Шахтера" стали первыми полуфиналистами серии плей-офф Кубка Президента
Во время жеребьевки. Фото УЕФА Футболисты Казахстана, Литвы и Албании стали соперниками белорусов в Лиге наций
Во время матча. Фото организаторов турнира БГК имени Мешкова вышел в четвертьфинал SEHA-лиги
Камила Джорджи. Фото организаторов турнира в Лионе Вера Лапко проиграла итальянке Камиле Джорджи в 1/16 финала турнира в Лионе
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Поставки и логистика - Лукашенко собрал совещание по нефти
Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси
Концепцию "умного города" в 2020 году планируют внедрить в 10 городах Беларуси
Финансирование текущей деятельности и возможность рефинансирования от 7,38 % в белорусских рублях
Топ-новости
Картина дня: совещание по нефти, новый вице-премьер и умные города
Давальческую переработку нефти в Беларуси решили простимулировать изменением акцизов на бензин и дизтопливо
В Беларуси лабораторно подтвержден четвертый случай коронавируса
Apple Pay теперь могут использовать владельцы карточек Maestro, БЕЛКАРТ-Maestro, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro Беларусбанка
Пресс-конференция о санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения пройдет в БЕЛТА
Минсвязи готовит госпрограмму "Цифровое развитие Беларуси" до 2025 года
Осознанное потребление и экологический след: старшеклассники Гомеля решают экологические проблемы
В Беларуси могут отменить минимальный потребительский бюджет
РЕПОРТАЖ: Финал "100 идей для Беларуси": от лялькі Весялінкі до методики борьбы с коронавирусом
Футболисты Казахстана, Литвы и Албании стали соперниками белорусов в Лиге наций
Автовокзал "Восточный" в Минске возобновит работу в середине марта
Весна – время обновления! Весенние акции на новые квартиры в престижных минских комплексах!
В Беларусь вернулись туры
Судьбы, сложенные в треугольник: Александр Лизюков
Рыбаков: с крупными российскими поставщиками нефти договоренностей пока нет
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.