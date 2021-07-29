Брестское "Динамо" не вышло в 3-й круг квалификации Лиги конференций

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы проводят сегодня ответные поединки 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты брестского "Динамо" в Ереване встречались с чешской "Викторией" и уступили с результатом 1:2. Неделю назад в первом матче в Пльзени брестчане проиграли с таким же счетом. В 3-м раунде "Виктория" встретится с командой ТНС из Уэльса.

Позже футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" примут батумское "Динамо". На прошлой неделе борисовчане победили грузинский клуб на его поле со счетом 1:0. В 3-м раунде победитель этой пары сыграет с победителем матчей между молдавским клубом "Петрокуб" и турецким "Сивасспором". В их первой встрече в Кишиневе турки выиграли с результатом 1:0.

Чемпион Беларуси солигорский "Шахтер" в Эше намерен реабилитироваться за поражение от люксембургского клуба "Фола" (1:2). После этого фиаско главный тренер солигорской команды украинский наставник Роман Григорчук ушел со своего поста, а его место занял известный белорусский специалист Сергей Гуренко, для которого сегодняшний поединок станет первым в новой должности. В случае успеха по сумме двух встреч его подопечные встретятся с победителем пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Борац" (Босния и Герцеговина). Их первая игра в Белфасте завершилась крупной викторией хозяев - 4:0. Нынешний еврокубковый сезон "Шахтер" начинал в квалификации Лиги чемпионов, где дважды с одинаковым счетом 0:1 уступил болгарскому "Лудогорцу" из Разграда.

В российской Казани обладатели бронзы футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" встретятся с датским "Копенгагеном". В столице Дании автозаводцы проиграли с крупным счетом 1:4. Победитель этого противостояния будет соперничать с победителем матчей "Локомотив" (Болгария) - "Словацко" (Чехия). В Пловдиве болгарская команда победила с результатом 1:0.-0-