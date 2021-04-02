Брестское "Динамо" обыграло футболистов "Немана" в чемпионате Беларуси

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" вышли в лидеры чемпионата Беларуси, обыграв в гостях "Неман" со счетом 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В встреча в Гродно прошла с преимуществом хозяев поля, но реализовать его они не смогли. Гости отразили все атаки, а на 79-й минуте игры их нападающий Александр Шестюк забил победный мяч.

Центральным поединком 3-го тура станет завтрашняя встреча в Солигорске, где чемпион страны "Шахтер" примет футболистов "Ислочи". Оба соперника имеют в своем активе по 6 очков из 6 возможных. Солигорский клуб дома обыграл "Минск" (1:0), а потом в гостях были сильнее столичного "Энергетика-БГУ" (2:1). Футболисты "Ислочи" одержали две домашние виктории - над мозырской "Славией" (1:0) и "Сморгонью" (2:0). Также 3 апреля БАТЭ сыграет в Борисове с "Гомелем", в Жодино "Торпедо-БелАЗ" встретится с "Витебском", а в Гомеле речицкий "Спутник" будет соперничать с "Минском".

Заключительные матчи этого тура пройдут в воскресенье, 4 апреля: "Славия" (Мозырь) - "Сморгонь", "Рух" (Брест) - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Динамо" (Минск) - "Слуцк".

Турнирную таблицу возглавляет брестское "Динамо", у которого 7 очков, на балл меньше у "Ислочи" и "Шахтера". Футболисты "Славии", "Сморгони" и "Спутника" потерпели по два поражения.

Список лучших бомбардиров возглавляют Дмитрий Комаровский ("Ислочь"), Артем Концевой ("Рух"), Александр Шестюк ("Динамо", Брест) и Андрей Соловей ("Гомель"), забившие по 2 мяча.-0-

Фото Леонида Щеглова