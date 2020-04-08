Брестское "Динамо" обыграло "Шахтер" в полуфинальном матче Кубка Беларуси

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" победили солигорский "Шахтер" со счетом 2:0 в полуфинальном матче розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Бресте прошла с преимуществом действующих чемпионов страны. Уже в первом тайме брестчане дважды поразили ворота нынешнего обладателя Кубка Беларуси. На 6-й минуте игры счет открыл Александр Нойок, а еще через 7 минут его почин поддержал Павел Савицкий. После перерыва результат не изменился.

В первом сегодняшнем матче мозырская "Славия" одолела борисовский БАТЭ - 1:0. Это уже вторая победа мозырян над борисовчанами в этом сезоне: во втором туре национального первенства они сумели одержать волевую викторию над 15-кратными чемпионами страны со счетом 2:1.

Футболисты "Славии" победили БАТЭ в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси На поле мозырского стадиона "Юность" местная "Славия" принимала борисовский БАТЭ и взяла верх со счетом 1:0. Победный гол на 11-й минуте игры забил Юрий Пантя.

Ответные игры за выход в финал 29-го кубкового розыгрыша намечены на 29 апреля.

Решающий поединок за футбольный Кубок после восьмилетнего перерыва должен состояться 24 мая на поле минского стадиона "Динамо". В финале прошлого Кубка Беларуси футболисты "Шахтера" в третий раз завоевали трофей, победив "Витебск" на его стадионе с результатом 2:0.-0-