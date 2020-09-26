Брестское "Динамо" победило БАТЭ в матче чемпионата Беларуси

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" обыграли в гостях лидера чемпионата Беларуси БАТЭ со счетом 4:2 в гостевом матче 25-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестчане активно начали встречу на поле "Борисов-Арены" и уже на 6-й минуте Павел Седько вывел гостей вперед. Начало второй половины динамовцы также провели успешно - на 49-й минуте Павел Савицкий забил второй гол в ворота Дениса Щербицкого. После этого борисовчане заиграли гораздо сильнее и на 70-й минуте Павел Нехайчик сократил разрыв, а еще через 9 минут Неманья Милич сравнял результат - 2:2. Дело шло к ничьей, но уже в компенсированное время голевой дубль оформил Сергей Кривец и брестчане вырвали победу - 4:2.

Гродненский "Неман" поднялся на вторую позицию в турнирной таблице, одолев в Жодино местное "Торпедо-БелАЗ" - 1:0. Победный гол в самом конце первого тайма забил Зоран Марушич.

В Молодечно столичный "Энергетик-БГУ" принимал "Ислочь" из Минского района и вышел вперед на 39-й минуте после удара Джереми Мавату. Во втором тайме гости ответили голом гвинейского форварда Момо Янсане, который проводил свой последний матч в составе "Ислочи" перед отъездом в малийский клуб "Блэк Старз". В итоге ничья - 1:1. С таким же результатом завершился поединок футболистов "Городеи" и мозырской "Славии".

Еще три встречи состоятся в воскресенье, 27 сентября: "Белшина" (Бобруйск) - "Шахтер" (Солигорск), "Динамо" (Минск) - "Витебск", "Рух" (Брест) - "Слуцк". В заключительном поединке 25-го тура футболисты "Минска" 28 сентября примут аутсайдера турнира "Смолевичи".

Турнирное положение сейчас таково: Турнирное положение: БАТЭ - 49 очков (25 матчей), "Неман" - 47 (25), "Шахтер" - 46 (24), "Ислочь" - 42 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (25), "Динамо" (Брест) - 38 (23), "Рух" - 36 (24), "Энергетик-БГУ" - 35 (24), "Динамо" (Минск) - 33 (23), "Витебск" - 31 (24), "Минск" - 28 (23), "Славия" - 28 (23), "Слуцк" - 21 (22), "Городея" - 21 (25), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (23).

Список лучших бомбардиров 30-го чемпионата Беларуси возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев ("Шахтер"), забившие по 13 мячей.-0-