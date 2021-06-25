Брестское "Динамо" примет "Викторию" в Батуми

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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местом проведения домашнего матча футболистов брестского "Динамо" с чешской "Викторией" станет грузинский Батуми. Решение о переносе игры из Бреста на нейтральное поле было принято сегодня УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первая встреча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций состоится 22 июля на поле "Дусан Арены" в Пльзени, вмещающей 11,7 тыс. зрителей. Ответная игра пройдет 29 июля на новом батумском стадионе, который сейчас называется Adjarabet Arena. Его трибуны могут вместить 20 тыс. болельщиков.
В случае возобновления прямых чартеров европейских авиакомпаний в Беларусь УЕФА допускает проведение ответного матча в Бресте.-0-